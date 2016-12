Salida de Prat-Gay: “¿Hubo cosas buenas? Sí”

Lo aseguró el ex ministro de Educación, Roberto Dib Ashur, sobre la gestión que culmina tras la salida de Alfonso Prat Gay del gobierno nacional. Señaló algunos puntos que, buenos o malos, precisan su debate.

Luego de la sorpresa que generó el anuncio que el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ahora ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, siguen los análisis de la gestión que culmina y lo realizado desde la cartera por el político, en contexto con las dificultades económicas del año que culmina.

Sobre la salida de Prat Gay, el ex ministro de Educación de Salta, Roberto Dib Ashur, comentó su parecer. En diálogo con Cadena Máxima, el actual vicerrector de la Universidad Católica de Salta señaló: “Parándonos en el análisis del año del ministro que se va, podemos decir, ¿hubo cosas buenas? Sí”, aseveró.

Del mismo modo, Dib Ashur se permitió hacer un breve listado de algunas cuestiones las cuales, a su parecer, están dentro de lo positivo por el ex ministro de la Nación pero que de igual manera merecen su deliberación. “La regularización delINDEC; los exfuncionarios detenidos por corrupción, estás ‘revoleando estos bolsos’ y sos corrupto, andá preso; la devolución de las retenciones a las mineras, la soja, el maíz, trigo y girasol, con personas a favor y otras que no; la salida del cepo, que tener más libertad es mejor que no tenerla, pero tiene un alto costo social”, argumentó.

“Entendemos que los cambios de gestión, traen aparejadas herencias, y esta herencia fue de las menores que hemos tenido”, agregó Dib Ashur para concluir su diálogo con el medio.