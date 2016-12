¿A cuáles otros funcionarios echará Macri en los próximos días?

La renuncia de Alfonso Prat-Gay y el desdoblamiento de su ministerio en dos carteras, de Hacienda y Finanzas, desató una fuerte ola de rumores acerca de otros posibles cambios en el gabinete del presidente Mauricio Macri y en las segundas líneas del Gobierno con el supuesto propósito de buscar mayor efectividad en la gestión durante el año electoral de 2017.



La Casa Rosada ingresó en una psicosis colectiva, como ocurre en estos casos. Pero por ahora no existe nada "oficial" y los allegados a Macri aseguraron que no habrá novedades inminentes.



Sin embargo, en las segundas líneas de la Casa Rosada se comentó durante todo el día la posible salida del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, que depende del ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Está en tela de juicio la celeridad de la ejecución de las obras. Las fuentes allegadas a ambos funcionarios relativizaron las versiones y aseguraron que "cuando haya algo oficial se informará". Señalaron que Frigerio está conversando con Macri sobre la reorganización del organigrama de Interior. Luego de esas definiciones, podría haber novedades.



Pero nada se sabrá hasta que Macri regrese de vacaciones el 8 de enero próximo y hasta que los nuevos ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, estén en funciones.



El hecho de que el Presidente hubiera dicho hace pocas semanas que no iba a haber cambios significativos en el gabinete, y de que esta última semana hubo dos renuncias impactantes (la de Prat-Gay y la de la ex CEO de Aerolíneas Argentinas Isela Constantini) alimentó todos los temores de los ministros y funcionarios que podrían estar en la mira del mandatario.



Desde hace meses existen versiones sobre el futuro del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente. Le cuestionan la gestión desde la Jefatura de Gabinete, que dirige Marcos Peña, y podría ser candidato a diputado de Pro en la Ciudad de Buenos Aires.



Otros ministros son mencionados por eventuales candidaturas para las elecciones de 2017: Oscar Aguad, de Comunicaciones; Ricardo Buryaile, de Agroindustria, o Julio Martínez, de Defensa, entre otros. En ese mismo contexto aparecen las posibles renuncias de Domingo Amaya, secretario de Vivienda, o Aida Ayala, secretaria de Asuntos Municipales, ambos subalternos de Frigerio.



"Nosotros no estamos hablando de cambios de nombres todavía, Frigerio está definiendo con el Presidente si va a haber cambios en la estructura, el organigrama y de nombres. Y cuando sea oficial se va a comunicar. Hasta ahora no hay nada oficializado, todo son rumores", dijo un allegado a Frigerio.



Quizás para despejar rumores, Frigerio y Chain, que mantienen una relación difícil, compartirán hoy una recorrida conjunta por Santiago del Estero y Salta para visitar obras públicas.



Fuentes cercanas a Chaín dieron la misma versión: "El Presidente y el Ministerio del Interior analizan el trabajo de las distintas secretarías y cuando haya una definición se comunicará". Macri, Frigerio y Dujovne van a evaluar los resultados de las secretarías de Chain, Amaya y Ayala. Esta última no quiere competir en 2017.



En tanto, Gladys González, actual interventora en el gremio del SOMU, asumirá la titularidad de la caótica Acumar (Autoridad Matanza Cuenca Riachuelo), que depende del cuestionado Bergman y que estaba al frente de Julio Torti, un hombre cercano a Chain.



El club político realizó una evaluación dispar



El Club Político Argentino, un colectivo de intelectuales de diversa extracción ideológica, hizo una evaluación dispar de los cambios en el área económica del Gobierno. Si bien los consideró "un hecho perfectamente normal muy lejano a una situación de crisis", no dejó de realizar algunas advertencias.



Por un lado señaló que Alfonso Prat-Gay era uno de los pocos en pensar en largo plazo, y su salida "puede significar la renuncia del Gobierno a encarar desde ahora los desafíos que se le presentarán después de octubre de 2017". También planteó que los cambios "pueden inclinar la balanza de las decisiones hacia el costado más gerencial del Gobierno", donde ubica a los dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes suelen tener un abordaje "más gerencial que político".



"El ministerio del ajuste y el del endeudamiento"



El ex ministro de Economía Axel Kicillof volvió a arremeter ayer contra la decisión del presidente Mauricio Macri de dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas y pedirle la renuncia a Alfonso Prat-Gay. Según el actual diputado nacional (Frente para la Victoria), se trata de una medida para "profundizar" la "tendencia de descuartizar" el ministerio.



En ese sentido, el ex funcionario ironizó en declaraciones a Radio Con Vos al señalar que la nueva cartera de Hacienda pasará a llamarse "Ministerio del ajuste", y que la de Finanzas será el del "endeudamiento". Y agregó: "Ajustar y endeudar son dos políticas de corte neoliberal". Kicillof además reiteró su hipótesis de que el Presidente no le pidió la renuncia a Prat-Gay, sino que fue éste quien pegó el "portazo".