Video: Contrataron strippers para la fiesta de un hospital

El video comenzó a circular y rápidamente se convirtió en un escándalo público, ya que se trataba de la fiesta de fin de año de la institución.

La fiesta se realizó en el salón llamado 'Casa Italia', una sede de la escuela Leonardo Da Vinci de la calle 144 al 1850 en el partido de Berazategui, lo que le suma gravedad al asunto.

Según afirmaron fuentes cercanas, no se trataba de strippers sino de bailarines brasileños que son solicitados para este tipo de evento.

"A mí me invitaron, pero no me pareció correcto asistir a esa fiesta, porque la situación que atraviesa el país no es como hacer semejante festejo”, expresó la misma fuente.

Castañeda asumió este año al frente de la institución luego del fallecimiento del Dr. Potito, por una decisión de la ministra de salud bonaerense Zulma Ortiz.

Decisión que generó gran revuelo entre la comunidad berazateguense, debido al apoyo social con la que contaba el histórico director de la institución.

Fuente: Minutouno