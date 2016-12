Caso Maria Cash: Familiares buscan la verdad sobre su paradero

García Castiella, manifestó por FM Aries, que esta causa cuenta con 65 cuerpos en su investigación y la idea es que los 3 estudios jurídicos se integren para controlar y aportar lo que se pueda y hacer un examen bastante detenido.

Ya se hizo una presentación ante el juzgado y este decretó la misma e hizo lugar al pedido de habilitación de feria. También se dispuso una medida para investigar en la provincia de Misiones.

“La idea es darle un impulso y una intervención más activa. La familia ni ningún ciudadano comprometido puede resignarse, existe una persona desparecida” sostuvo.

El letrado consultado por su opinión o intuición profesional sobre si María salió o no de nuestra provincia, dijo que no puede aventurarse a dar una hipótesis más aún cuando no ha concluido de compulsar la causa.