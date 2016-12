El periodismo hace su balance: El 2016 dejó grandes desafíos

InformateSalta buscó a los periodistas más destacados del 2016 para conocer su visión acerca de cómo había transcurrido el 2016 en cuanto al gobierno de Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Saénz. En este caso, la periodista Rebeca Aldunate realizó su balance.

Inició considerando que la gestión nacional durante el año generó mucha expectativa a partir de su mensaje de campaña centrado en el “Cambio” lo que no logró pasar. “Los que apostaron a ese cambio hoy ven que no está pasando, que no era lo que planeaban. Los que todavía si siguen confiando esperan que la transformación puede llegar a darse, pero la realidad es que no se puede evidenciar un cambio importante” explicó Aldunate a InformateSalta.

Además, consideró que el gobierno de Macri tuvo errores como el nombramiento de jueces con pocos meses den el gobierno, el papelón del tarifazo, derogación de leyes por decretos. Sin embargo, la periodista reconoció que hay temas que no se puede solucionar de manera inmediata. “No se puede pedir que se solucionen en el corto plazo temas de una raíz más profunda como el narcotráfico, la inseguridad, la inflación. Creo que hay que pensar en el largo plazo y esperar” agregó.

“A Macri le falta más sensibilidad social, salir más de las estadísticas y de los focus grupo. Me parece que tiene que asumir que tiene una oportunidad histórica de garantizar la democracia y republica como sistema” dijo la conductora de Salta Directo.

En tanto, destacó la figura del gobernador Juan Manuel Urtubey en el escenario nacional, luego que hiciera pública su intención de ser candidato a presidente en las próximas elecciones. En este sentido, la periodista no dejó de señalar que es un momento importante para que el gobierno provincial realice un proceso de autocrítica y de discusión interna. “Se tiene que dar en el gabinete, no hay margen para echarle la culpa a gestiones anteriores. Sólo queda asumir responsabilidades y cambiar lo que se tenga que cambiar” afirmó Rebeca Aldunate.

De esta manera, para la periodista de Radio del Plata, el protagonismo en Salta, para el 2017, lo tendrá el gabinete ya que deberán defender el proyecto de gobierno de Urtubey y darle continuidad.

En el ámbito municipal, Aldunate planteó un logró y un desafío para la gestión de Gustavo Saénz. “El que haya logrado pagar sueldos a término, reordenar personal, separar de cargos a otros sin que le paren la municipalidad y que hoy diciembre no sea un caos, es bastante” aseveró.

“El desafío es lograr empoderar a Salta en el nuevo rol que tienen los municipios de ser protagonistas, estar en el centro de la decisiones, tener estrategias políticas nuevas que salgan del famoso proveedor de haberes sino como generadores de empleos, educación, etc.”

Finalmente, la periodista dijo a InformateSalta, que el municipio no debe descuidar tema cruciales como el bacheo, las inundaciones, planeamiento urbano, tránsito, etc. “Destacó el proyecto de las industrias creativas que permitió tener oportunidades reales de trabajo y pensar que la cultura no es solamente un derecho sino un sector generador de empleo” concluyó la periodista Rebeca Aldunate.