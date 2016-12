Una nueva denuncia recae sobre el padre Agustín Rosa

Si bien Raymundo Sosa, abogado defensor del padre Agustín Rosa, aclaró que la situación de su defendido sigue siendo la misma que la semana pasada, en las últimas horas se conoció una nueva denuncia en el caso.

“Recibí un llamado telefónico de fiscalía a donde me dicen que uno de los testigos quiere hacer una denuncia, pero no sería directa contra el padre sino contra otra persona que ya se nombraba y que no está en el país,” indicó el letrado a Canal 4- Cableexpress.

En este sentido, señaló que tanto la defensa como la fiscalía estarán presentes en todas las medidas de prueba para poder ejercer un control y debidamente el derecho de defensa. “Voy a poder hacerle las preguntas correspondientes durante su declaración,” expresó.

Padre Agustín Rosa

Un tanto esquivo al estado de ánimo del acusado, manifestó que “se encuentra como toda persona que está privada de su libertad y además con un delito tan grave como es el abuso sexual. Este es un problema que está teniendo la Iglesia Católica en particular por la cantidad de denuncias que están apareciendo en el último tiempo, que tiene a la sociedad sensibilizada con toda razón.”

Finalmente, aseguró que la única relación que une al sacerdote con los denunciantes es la que mantuvieron dentro de la Iglesia de la Santa Cruz. “Son todas personas que estuvieron en el convento, esa es la única relación, no hay otra,” declaró Sosa.