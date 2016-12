Antenas amigables: “No hay evidencias científicas sobre daños en la salud”

La Audiencia Pública en General Güemes giró en torno a la modificación de la Ordenanza 299/10, que establece los requisitos para instalar las antenas de telefonía celular.

“La idea en general es poder establecer conciencia que para tener un mejor servicio de comunicación móvil. Se necesita que haya un mayor despliegue de antenas para telefonía móvil que permitan la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos a alta velocidad. Esto sustenta a la cuarta generación, ya que con una capacidad mayor en el ancho de banda se puede transmitir una mayor cantidad de datos a alta velocidad”, dijo Iovino a InformateSalta.

En este sentido, el delegado de Enacom en Salta dijo que es necesario “revisar normativas municipales que son restrictivas en este desarrollo”.

El concepto de “antenas amigables” hace referencia a que la instalación de antenas mejora el rendimiento de los teléfonos. De esta manera, el celular ahorra batería evitando que se recaliente. Con más antenas, disminuye la potencia que cada una de ellas necesita para funcionar, permitiendo una comunicación más moderna y segura.

Durante la audiencia, Iovino describió las competencias del organismo en materia de medición y control de radiaciones no ionizantes y planteó los objetivos de gestión en procura de un mayor despliegue de tecnología en las comunicaciones móviles que garanticen mayor cobertura y mejor calidad de servicio. También participaron representantes de empresas prestatarias de servicios de comunicación móvil y de radiodifusión y vecinos de la zona.

Sobre el impacto de las antenas en la salud, Iovino destacó que “no hay datos científicos que permitan sostener que las radiaciones no ionizantes que emiten las antenas puedan generar perjuicios para la salud”. En este sentido, se destaca que a medida que aumenta la cantidad de antenas, baja el nivel de Radiación No Ionizante en el espacio libre.

Iovino destacó que tanto la Organización Mundial de la Salud como otros organismos de investigación se han preocupado más por la prevención del uso del aparato celular, evitar el contacto cercano con el cerebro y utilizar más los mensajes de textos o dispositivos como el mano libre.

Desde ENACOM se busca impulsar la superación de normas restrictivas para la instalación de antenas.

El municipio de Gral. Gûemes cuenta con una Ordenanza vigente desde 2010, de carácter restrictivo, que establece la localización de antenas a 500 mts., desde la última línea de construcción. ENACOM, en diversas reuniones realizadas con representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la ciudad recomendó la adecuación de la norma para favorecer el despliegue del servicio y brinde seguridad jurídica a los prestatarios para incorporar cobertura de 4G.