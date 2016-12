El periodismo hace su balance: “Hoy el argentino no cree en la Justicia”

InformateSalta buscó a los periodistas más destacados del 2016 para conocer su visión acerca de cómo había transcurrido el 2016 en cuanto al gobierno de Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Saénz. En este caso, el periodista Abel Díaz realizó su balance.

Por cuanto la gestión nacional, el periodista de FM Capital y Canal 10 destacó el diálogo entre el Gobierno y los gobernadores, junto al debate entre oficialistas y opositores que permitieron sancionar leyes. No obstante, “la pobreza es lo que más duele”, aseveró Díaz.

Del mismo modo, plantó que “en algún momento, como ocurre en los países serios, hay que dejar el asistencialismo, pero hasta que encontremos el verdadero camino, hay que seguir con los planes”.

Con respecto al primer año de la tercera gestión de Juan Manuel Urtubey, el periodista afirmó que el 2016 fue “el año más difícil de su gestión, coincidió con un gobierno nacional en transición, un panorama económico muy complicado, inflación alta, crecimiento en el desempleo y de pobres”, No obstante, afirmó que Urtubey supo “ponerse la provincia al hombro”.

“Faltan cosas por hacer, mejorar las condiciones de vida, crecer en equidad, a los pueblos originarios darle mayor salud y mejorar la infraestructura”, recalcó Díaz, quien no desmereció el trabajo afianzado entre provincia y municipios, junto a la descentralización y las obras públicas.

Finalmente, sobre el mandato de Gustavo Sáenz, Díaz afirmó que “como vecino, me siento contento; como periodista, veo en los salteños felicidad, de ver las calles con menos pozos, se ve un trabajo serio; veo in intendente inquieto que viaja, pide obras a Nación, y si no las consigue insiste hasta por Twitter”. Pero no olvidó enumerar que en Salta Capital falta mejorar en aspectos como recolección de basura, servicios de luz, entre otras cuestiones.

“La corrupción que vimos en el gobierno anterior, queremos que se acabe y no vuelva a ocurrir, en algún momento como argentinos debemos volver a creer en la justicia, hoy el argentino no cree en la justicia, hay que recuperar la credibilidad en las instituciones”, concluyó el periodista a InformateSalta.