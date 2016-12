Milagro Sala, condenada a 3 años de prisión en suspenso

Tras los disturbios provocados la semana pasada al frente del Tribunal Oral Federal de Jujuy, hoy se conoció el veredicto en la causa que involucra a la dirigente Milagro Sala, acusada de ser la instigadora de un escrache en 2009 contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. La líder de la Tupac Amaru fue condenada a tres años de prisión en suspenso por daños, aunque fue absuelta del cargo de "amenazas", como resume el sitio Perfil.

Antes de conocerse la decisión judicial, Sala indicó en la sala de audiencias: "Llevé a mis compañeros a estudiar y recibirse. Me enseñaron que había que progresar en la vida". Y agregó: "No hemos robado nada". "Señor juez no se deje apretar por el poder político", fue el último pedido de Sala antes de pasar a un cuarto intermedio y conocer el veredicto.

Hace una semana, ,manifestantes cercanos a la dirigente, protagonizaron un caos en los alrededores del Tribunal Oral Federal de Jujuy cuando buscaron ingresar por la fuerza a la audiencia. El tribunal que preside Mario Juárez Almaraz había anunciado que ese día finalizaría el proceso oral y público contra Sala, pero tres testigos que debían declarar esa semana, fueron reprogramados para otra audiencia.