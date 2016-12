En las horas previas a la nueva audiencia pública donde se expondrán las posturas respecto a una eventual suba en el costo del boleto del colectivo, el presidente de la empresa Saeta, Claudio Mastrandrea, afirmó que el pedido es necesario, reconsiderando que permanecerá siendo la tarifa más económica en la Argentina.

En diálogo con FM Aries, Mastrandrea recordó que “lo que ha pedido Saeta es un incremento, de pasar de $4,75 a $5,90”, y que en esta solicitud “la AMT tiene la última palabra”. Mastrandrea recalcó que estos incrementos se justifican “en la inflación que hubo, si tomamos la variación interanual de dos periodos, tenemos una inflación de 140% y un aumento del boleto que no supera el 80%, entonces nosotros venimos atrasados con este tema”.

El presidente de Saeta señaló que la empresa tiene consideración de las dificultades económicas por las cuales atraviesa la gente de Salta: “Si estamos pidiendo $5,90 es que estamos reconociendo que tenemos que tratar de mantener el boleto más barato del país”.

“El servicio de Saeta es bueno”, defendió Mastrandrea quien señaló no confundir el servicio con la falta o pérdidas de frecuencias, asunto que no le compete a la empresa, sino que es una complicación originada por el mismo exceso vehicular en el tránsito de la ciudad. “Ni en vehículo particular se puede circular ya por la ciudad, entonces las autoridades responsables con el transporte deberán tomar cartas en el asunto en algún momento y priorizar; pretendemos que prioricen el transporte masivo de pasajeros, entonces podremos cumplir con las frecuencias”, concluyó.