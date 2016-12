Gracias a un gesto de amor, Brittany recibirá ayuda

Hoy se dio a conocer la conmovedora lucha de una joven salteña, de solo 15 años, de nombre Brittany, quien padece encefalopatía mitocondrial e insuficiencia renal, y se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, junto a su madre, quien también sufre diferentes enfermedades, recibiendo tratamiento.

Su dolorosa historia de vida llegó a oídos de funcionarios del gobierno provincial, quienes inmediatamente se pusieron manos a la obra y ofrecieron su ayuda: edificarán una solución habitacional, que consiste en un dormitorio, un baño y una cocina teniendo en cuenta las prescripciones médicas.

Aunque todo parece indicar que todo tendrá un final feliz, no es en vano destacar a una de las protagonistas principales, quien desinteresadamente, y en un enorme gesto de amor, empezó a narrar las primeras líneas. Su nombre es Salvina Spota, tiene 42 años, vive en Buenos Aires, y se dedica a la música. Pero en nuestra historia, que tiene todo de realidad, bien podría ocupar el lugar de heroína.





Salvina, en diálogo con InformateSalta, contó que son un grupo de gente que se articularon espontáneamente porque hubo un nenito de La Rioja – Alan – que tenía un problema grave con la obra social. “Hicimos una campaña importante y logramos que la obra social cubriera lo que no quería y una de las personas que colaboró me pidió buscar a otros chicos para ayudar”, detalló.

Y justamente, un milagro, vino de la mano de otro. Fue la mamá de Alan, quien les contó sobre Brittany, quien tenía una historia muy dura. “Me imaginé que debía estar viviendo el infierno en la tierra y así era, y entonces me puse en contacto con ella, y así los conocí”, precisó.

“Cuando hay algo te sensibiliza de corazón y vos te movés, aparece gente que te ayuda, no tenés que tener ninguna habilidad especial, solamente dar todo de vos, no somos una fundación, la mayoría de gente no la conozco, solamente tenemos en común que nos indignamos ante la injusticia”, agregó.

Salvina contó que Brittany, y su mamá, cuando iban a Buenos Aires comían día por medio, entonces lo primero que hicieron fue conseguirle dinero para que pudiera comer, y para subirle un poquito la categoría de la habitación que le daba PROFE. “Primero la mandaban a un motel, era de terror, con un baño terrible, la nena como dializa cuatro veces por día corría peligro de infectarse, una persona dijo que ponía la diferencia para subirla a una habitación un poco mejor”, contó.

También le consiguieron un turno en FLENI (Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia). “Hicimos una colecta y conseguimos cubrirle todos los estudios que tenía que hacer, la idea es que una vez que tengamos el panorama, los médicos del Fleni hablen con los del Garrahan y les puedan sugerir si tienen que trabajar juntos, porque parece que también tiene un problema coronario”, explicó.

Por último, agradeció la ayuda del gobierno provincial y doblegó la apuesta. “Ahora le estaban llevando colchones y también camas, y se comprometieron a brindarle una protección integral, por ahora están respondiendo bien, necesitamos que le arreglen de cero la casa, y por lo que se logró me hace pensar que todo lo que dicen que se va a hacer se va a terminar logrando”, finalizó.