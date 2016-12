Oficial: Boca confirmó la salida de Carlos Tevez

Se terminaron las especulaciones y esa incógnita que envolvió a Boca las últimas semanas: Carlos Tevez deja el club de sus amores y jugará en Shangai Shenhua, en una transferencia millonaria confirmada en la mañana de China, con la presentación oficial vistiendo su nueva camiseta.

Minutos después, fue el turno del comunicado Xeneize:

"CARLITOS" SEGUIRÁ SU CARRERA EN CHINA

El Club Atlético Boca Juniors llegó a un acuerdo con Shanghai Greenland Shenhua, de China, por la transferencia de Carlos Tevez, respetando la voluntad del jugador de continuar su carrera futbolística en el país asiático.

El jugador Carlos Tevez agradeció a Boca Juniors por aceptar negociar y por encontrar una solución que benefició a todas las partes involucradas.

De esta manera, culmina la segunda etapa de Tevez en Boca dejando un recuerdo imborrable para los hinchas del club, donde marcó 25 goles en 56 partidos y consiguió dos nuevos títulos para nuestra institución.

¡Suerte Carlitos! Siempre estarás en nuestros corazones. A partir de mañana el mundo xeneize empezará a soñar con tu vuelta y desde Boca trabajaremos para facilitar tu retorno. Cualquier esfuerzo será ínfimo con tal de volver a verte con nuestra camiseta."

