¿Tus perros duermen con vos?: no dejés de leer este artículo

Hay varias razones por las que puede resultar poco higiénico y sano que tu perro duerma en la misma cama que tú. Una gran variedad de organismos que no se pueden ver (incluyendo bacterias y hongos) viven en el pelo, en la piel y en las patas de tu perro. Algunos de ellos son inofensivos, mientras que otros se pueden multiplicar rápidamente y causar infecciones. Las mascotas pueden ser portadoras de bacterias y hongos que no les afectan, pero que a nosotros podrí­an dañarnos.



Aunque creas que tu perro es como tu propio hijo, en realidad no lo es.



Así que si quieres evitar problemas de salud, lee atentamente este artículo.



Igual que a ti el calor te hace sudar, a tu perro ese sudor le hace convertirse en una maravillosa presa para todo tipo de ácaros, esos parásitos que se alimentan de sangre.



Las garrapatas son, de esta manera, el peor enemigo para ellos, ya que se adhieren al pelaje del animal de una manera extraordinariamente fácil.



Aunque cada vez sean más los productos que ayudan a combatir estos pequeños parásitos, es imposible estar cien por cien protegido de ellos. Ni collares, ni gotas, ni espumas, las garrapatas de tamaños más pequeños son imposibles de observar por el ojo humano. Así que una vez se cuelan en el pelaje del animal, ya no hay nada que hacer.







Las consecuencias que produce una picadura de garrapata en el cuerpo humano son brutales.



Pueden conllevar enfermedades altamente infecciosas como el Tifus, encefalitis, la enfermedad de Lyme, etc.







Así que, después de leer este artículo y (si quieres dejar que tu perro suba a la cama) revisa regularmente el pelaje de tu mascota para evitar que este tipo de parásitos hagan daños en tu organismo o en tu hogar.