“La renuncia de Prat Gay es la crónica de una salida anunciada“

Lo dijo el Dr. José Urtubey esta noche, en el programa Minuto Uno que conduce Gustavo Sylvestre, en C5N. “Lo de Prat Gay es la crónica de una salida anunciada, es un ministro que equivocó el diagnóstico en el inicio de su gestión y generó expectativas que no se cumplieron.

Fue el artífice de frases como ‘la recuperación llegará en el segundo semestre’ o esperemos ‘los brotes verdes en setiembre`. A mi criterio, no estuvo a la altura de lo que Argentina demandaba. Además, es preocupante las diferencias de criterios entre los profesionales y técnicos de la economía que trabajan en el gabinete nacional. Esto se vio de manera clara con el debate de Ganancias“.

Cuando fue consultado sobre su opinión sobre quienes serán los nuevos ministros, el dirigente industrial optó por no referirse a las personas sino a las necesarias políticas que deben implementar. “Se necesita urgente un modelo de desarrollo industrial, fortalecer la oferta productiva. Espero que vengan a generar más desarrollo y menos ajuste. Hablar de quienes no asumieron aún no corresponde. Lo que tenemos que tener en claro es que quien maneja la economía del país es el presidente Mauricio Macri“.

En otro tramo de la entrevista, José Urtubey señaló que “hoy hay que pensar en cómo generar recursos genuinos, no solo en qué vamos a gastar o en cómo endeudarnos; sino esto es una tormenta perfecta. No podemos desconocer que el dólar va a ser más caro y las tasas más altas. El seguimiento de la deuda que tomamos, es clave“.

También solicitó que se continúen realizando las Mesas de Trabajo y Producción –que se discontinuaron-, ya que “son espacios muy importantes para el debate de las políticas para el sector“.

Para finalizar en su balance sobre el cierre del año, el dirigente dijo: “Creo que la industria termina muy golpeada, especialmente las ligadas al mercado brasilero. Mi reflexión es que tenemos que reforzar el entramado productivo del país trabajando todos los sectores de manera mancomunada, teniendo en cuenta las necesidades de cada región. El federalismo es urgente“.