Esto apareció en su casa y se agarró un susto bárbaro

Angel T. se comunicó con InformateSalta para contar lo que le pasó en su casa en Bº San José, y que casi lo mata de un susto.



"No se si se puede ver bien la foto, pero encontré un murciélago en mi casa", relató mientras exhibía el animalito atrapado.



Lo que puede resultar común para algunos, ya que suelen habitar en casas viejas, con altillos o zótanos, o en las grietas de los techos o chimeneas, para otros puede ser motivo de un muy mal momento, sobre todo por lo que se dice alrededor de su presencia.



Lo cierto es que su existencia cerca del hombre es bastante más frecuente de lo que se piensa porque han sabido adaptarse a la vida de las ciudades. Los murciélagos no son agresivos y no atacan, pero al intentar agarrarlos pueden reaccionar mordiendo. Su dieta consiste en pequeños insectos como mosquitos, moscas, polillas y otros insectos.