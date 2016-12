El periodismo hace su balance: Una Salta equilibrada, una Argentina en decadencia

Marcela Jesús, periodista de FM La Cigarra y directora del semanario El Expreso, se sumó a las voces de los medios salteños que, en diálogo con InformateSalta, hicieron un balance de lo que dejó el 2016 que termina. Opinó sobre Gustavo Sáenz, Mauricio Macri y Juan Manuel Urtubey.

“En lo que respecta al gobierno municipal, hay que destacar la posibilidad que tuvo Gustavo Sáenz de poder gestionar créditos e ingresos para la Municipalidad sin devolución desde el gobierno nacional,” dijo.

Para ella, el intendente capitalino fue un gran gestor a nivel nacional que consiguió firmar muchos acuerdos con Nación. “Si el año que viene vemos que todo ese dinero llega a la ciudad de Salta, va a ser una gestión muy importante para los salteños que necesitamos muchas obras,” expresó Jesús.

Además, destacó que no se produjeron despidos pese a ser un año muy difícil y que Gustavo Sáenz haya logrado el apoyo de casi todos los concejales. “Está viviendo un año tranquilo. Si el dinero viene como parece que viene, en los próximos meses va a ser algo altamente positivo para los salteños.”

En lo nacional, Marcela Jesús le bajó el pulgar al primer año en el poder del presidente Mauricio Macri. “La gestión fue lamentable, porque hasta ahora lo único que mostró es que su gobierno busca beneficiar a quienes más tienen y creó desempleo en todo el país y situaciones críticas para los que menos tienen,” disparó.

La eliminación de impuestos a grandes corporaciones y productores benefició solo a ese sector y generó desempleo en las pequeñas Pymes que no pudieron sustentarse. La educación también sufrió durante este año.

“Esto es preocupante porque nos quedan tres años más de gobierno, si el objetivo es seguir favoreciendo a los que más tienen en desmedro de los que menos tienen, vamos a llegar a tener un país con un caos social importante y los que menos tienen van a tener que buscar la manera de poder llegar a fin de mes y se hace cada vez más difícil,” consideró.

Asimismo, desde su perspectivas las promesas de campañas incumplidas, demuestran que “o le estaban mintiendo a los argentinos que votaron por él o directamente que no sabía cómo manejar un país.”

Por último, pero no menos importante, Jesús calificó el gobierno de Juan Manuel Urtubey como un gobierno “estable,” que no despidió trabajadores a diferencia de otras provincias. “Es estable a pesar de los barquinazos que tuvo este año, que fue un año difícil para todos, ellos no echaron gente. Es una cosa positiva y es una cosa que ha logrado durante todos sus años del gobierno.”

También, destacó el diálogo que logró con los gremios durante las negociaciones salariales. “Con gran sutileza logra que los gremios acepten los aumentos que les propone, el bono de fin de año y demás. Hay una estabilidad y una tranquilidad social en la provincia de Salta.”

El punto flojo de la gestión tiene que ver con la salud. “El gran problema a solucionar tiene que ver con el tema de salud, especialmente en los pueblos más lejanos donde lamentablemente Salta es noticia por casos de niños que fallecen por uno u otro inconveniente, que ese es el punto en el que debe tener una principal atención a partir de ahora mismo. “

Finalmente, la periodista concluyó con que el “gobierno no tiene un endeudamiento importante, consiguieron dinero para obras y tiene una posibilidad de endeudarse más si así lo requiere. Financieramente está muy bien equilibrada.”