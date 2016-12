Macri: Las amenazas, Prat Gay y lo que viene

Desde Villa La Angostura, Mauricio Macri se refirió a la agresión que sufrió ayer en otra localidad neuquina, Villa Traful, donde un grupo de manifestantes apedreó el vehículo en el que se trasladaba. "No me voy a resignar a perder contacto con la gente por estas minorías organizadas", afirmó.

"Viajo por todo el país. Tal vez debo ser el presidente que más viajó en su primer año de mandato porque para mí es fundamental estar cerca, sobre todo en un año tan difícil como el que hemos tenido", agregó el presidente, en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3.

Macri remarcó: "Hemos recibido amenazas por las redes, por carta, durante todo el año. Hay todo un equipo de gente que ha ido desculando una y otra y algunos han tenido que vérselas con la justicia. Pasó lo mismo en Mar del Plata", en referencia a las agresiones de agosto.

La salida de Prat Gay

Consultado sobre la renuncia de Alfonso Prat Gay, Macri comenzó destacando que "nosotros creemos en el gradualismo", garantizando que no se viene un ajuste atroz, como interpretaron algunos. Además, justificó la salida del ministro: "Él no se sintió cómodo con el trabajo en equipo. Por eso decidí el cambio".

Lo decidí yo porque si hay alguien que no está cómodo eso resiente el trabajo en equipo", agregó.

"El camino que hemos decido es el correcto y lo hemos reafirmado, lo que hay ahora es una forma de organizar el trabajo distinta", completó. Asimismo, no descartó más cambios en el Gabinete : "Siempre que haya la posibilidad de mejorar el equipo, se va a hacer".

Lo que viene

El presidente también anticipó que en este segundo año les va a exigir más a sus ministros. "Voy a exigir velocidad mayor capacidad de resolución. La gente que no llega no puede esperar eternamente", añadió.



En materia económica, adelantó que lo primero que le encargó al flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne es una reforma fiscal. "Tenemos que bajar los impuestos, lo que son distorsivos", consideró.



Entre los errores de 2016, reconoció el tema tarifas: "El manejo no fue el mejor. También jugó nuestra ansiedad por querer ir más rápido de lo que se puede. Estamos revirtiendo décadas de estancamiento".