De terror: Se agarraron a las piñas en plena sala de velatorios

Podría decirse que la difunta, literalmente no pudo morir en paz, pues dos de sus hijos, y otros deudos no tuvieron mejor idea que agarrarse a las piñas en plena sala de velatorios. Esta vez no lo hicieron entre sí, sino que, como nunca, se unieron para castigar a dos policías que habían sido enviados debido a una orden de prohibición de acercamiento que existe entre ellos.

El incidente, insólito por cierto, según conoció InformateSalta, ocurrió el martes pasado en horas del mediodía en una sala de velatorios ubicada en calle La Rioja al 200, en donde los familiares se reunieron para darle el último adiós a una mujer, quien había fallecido a los 86 años de edad.

El velatorio se llevaba con normalidad, aunque varios de los deudos ya presumían que no iba a terminar bien, pues dos de los hijos de la difunta tenían una orden de prohibición de acercamiento vigente, por lo que existían el riesgo latente de que en cualquier momento ambos hermanos podían toparse.

En vista de ello, un familiar, habría alertado a la policía, lo que provocó una inmediata orden que condujo a la sala de velatorio a un cabo y a un agente, de la División de Seguridad Vial. El cabo ingresó primero y preguntó a la encargada, sobre la sala a la que debían ingresar.

Tras recibir la indicación, el cabo, seguido unos pasos por detrás por el agente, ingresaron a la sala, donde los familiares deambulaban alrededor del cajón. El cabo se acercó hasta uno de los hijos, a quien intentó informarle que habían llegado a fin de cumplir con una consigna ambulatoria.

Lo que debía ser recibido como una información que garantizaría la calma y el orden en el velatorio, sin embargo, fue recibida a golpes por el sujeto, quien se trabo en lucha con el uniformado, siendo ayudado en esa tarea, nada menos que por su hermano, con quien tiene conflicto y por lo cual la justicia dicto una orden de prohibición de acercamiento.

Pero esto no fue todo, pues cuando el agente intentó defender a su compañero, varias mujeres que estaban en la sala, lejos de reclamar la calma, también se unieron a la batahola y golpearon a los policías a fuerza de puntapiés y golpes de puños, sin importarles que a menos de un metro, en el ataúd, se hallaba su propia madre, quien ya nada podía hacer por corregir a sus hijos.

Más allá de los golpes, la situación se tornó tensa cuando los deudos intentaron arrebatarle a uno de los policías el arma reglamentaria, lo cual hizo que uno de los uniformados pidiera refuerzos, los cuales no tardaron en llegar insólitamente a la casa de velatorio, lo cual llamó la atención de los vecinos.

Varios uniformados de la División Motorizadas ingresaron y se encontraron con el penoso cuadro en la despedida de la señora. Rápidamente, los efectivos redujeron a los dos hermanos y, con ayuda de mujeres policías, controlaron a las señoras que habían llegado al velorio vestidas de negro.

Así, en cuestión de minutos, la mayoría de los deudos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda, donde se iniciaron las actuaciones por lesiones en contra de los dos policías, mientras que en la sala quedó la difunta, acompañada de sus parientes más lejanos, que venido el caso, fue lo mejor.