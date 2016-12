Caso Rosa: “Hace 10 años, mataba por el padre Rosa”

Siguen las voces en medio del caso del cura Agustín Rosa, que sigue conmoviendo a la sociedad salteña con las voces y repercusiones que van surgiendo. En esta oportunidad, fue una de las denunciantes, la ex monja Valeria Zarsa quien se expresó al respecto.

Zarza habló en Hora 7 Radial por FM Noticias 88.1, quien se refirió a los abusos de autoridad que padeció en la congregación. “Esto me dolía porque yo no estaba denunciando a alguien lejano, era como un papá y lo voy a querer muchísimo. Me terminé convenciendo porque escuché uno a uno los testimonios de los otros exhermanos. Yo pensaba que me había pasado solo a mí, que fue un mal momento de él y nada más”, relató.

Del mismo modo, Zarsa lamentó el silencio por parte de la madre superiora de México, cosa que siempre le va a extrañar la actitud: “Para mí ese momento siempre va a ser un misterio, hasta el día en que pueda hablar con ella. Yo le dije en el momento lo que sucedió, ella estaba presente. Me dijo ‘el padre está muy nervioso, tenés que justificarlo”.

“A los de la congregación los sigo queriendo, aunque ellos me odien. Si a mí me hubieran dicho esto hace 10 años mataba por el padre Rosa, lo defendía con mi vida”, fue la declaración que realizó Zarsa, quien también opinó sobre la postura del arzobispo Mario Cargnello: “Ojalá Cargnello tuviera algo que ver con esto, ojalá lo hubiera enfrentado, las autoridades de la Iglesia no nos apoyaron. Hemos estado sometidos mucho tiempo a un régimen de control, de autoritarismo”.

Zarsa lamentó que haya gente que defienda al padre Rosa: “Hay gente que dice que el padre Rosa es un santo, qué bueno que no les pasó nada, no conocieron al verdadero padre Rosa. Pedimos respeto por lo que nos pasó, estamos solos en un montón de cosas y encima están las faltas de respeto, que vienen de la ignorancia”, manifestó.