Tiene síndrome de down, enseña folclore y le robaron el bombo

Este jueves le robaron el bombo a Fernando Gómez Orieta, un joven con síndrome de down, radicado en Santiago del Estero, que es profesor de danzas folclóricas, muy conocido en la provincia. Seguramente, muchos lo vieron los fines de semana bailando en el Patio del "Indio" Froilán.



El hecho ilícito sucedió a la madrugada en el barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda. Al hermano de Fernando le abrieron el auto y le sustrajeros varios bienes de valor, entre ellos el bombo se Fernando. La denuncia fue hecha en la Comisaría 14.



Horas después, su hermano Facundo escribió en su cuenta de Facebook: "Esta mañana me encontré el auto abierto, me robaron cosas de valor mías y de mi novia, pero lo más importante el bombo de mi hermano Fernandito, pido por favor si saben algo que me avisen, el bombo es lo más preciado de mi hermano".



Cabe destacar que el instrumento fue construido y regalado personalmente por el “Indio” Froilán González, quien guarda un cariño especial por Fer y su familia.



Mirá la publicación: