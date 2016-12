Dujovne: Seis señales de cómo será su gestión

Nicolás Dujovne, futuro ministro de Hacienda, y Luis Caputo, quien estará a cargo de Finanzas, son presentados en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Los flamantes funcionarios asumirán el lunes.

Las señales que dio Dujovne

1-"Mi objetivo es continuar con el programa económico de Macri. Ya contamos con un presupuesto y hay que cumplirlo".

2-"Es probable que tengamos una mejora en los ingresos superior a lo que hay presupuestado. Si tenemos un exceso de recursos, me gustaría dedicarlo a disminuir el déficit de 4,2% pautado".

3-"Quiero hacer un gasto mucho más eficiente y contribuir a bajar los costos, lo que impide que Argentina duplique su producción exportable. Vamos a mirar muy finito, algo que en la primera etapa no pudo hacerse porque había otras urgencias".

4-"Con respecto a la inflación, no hay que cantar victoria, es un proceso largo y difícil porque se está haciendo con tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos".

5-"El tipo de cambio es 15% más competitivo que el año anterior. La Argentina ha mejorado notablemente su competitividad; el punto de partida era muy malo. Vamos a seguir avanzando en bajar los costos portuarios, logísticos, lo que nos permitirá mirar cada vez menos el tipo de cambio".

6-"Yo dije en su momento que Argentina tenía un enorme desafío fiscal porque en los años del kirchnerismo el número de empleados públicos pasó de 2,2 millones a 3,6 millones. Fue un diagnóstico, no una propuesta (de echar gente). A nivel nacional, no nos sobra ni un empleado público, pero en las provincias, producto de una mala política económica, no se generó más empleo genuino y entramos en una lógica perversa, donde los sectores públicos asumieron el rol de empleador. Tenemos un plan para que en las provincias el sector privado vuelva a generar empleo".

La relación con Trump

"Hace muchos años conocí a uno de los hijos de Donald Trump y esa relación llevó a que mi cuñado (Moisés Yellati) inicie la Trump Tower en Punta del Este. A eso se limita mi vinculación, no creo que yo juegue un rol en la relación entre Argentina y la familia Trump, que será canalizada a través del presidente o cancillería", contó Dujovne.

¿Qué dijo Caputo?

El designado ministro de Finanzas aseguró que "no hay ningún problema con la sustentabilidad de la deuda" y no descartó "ir a los mercados en enero" para buscar el financiamiento que el país necesita en 2017.

"Hoy la deuda que la Argentina tiene con los privados y organismos internacionales es de 25 puntos de producto, un tercio de lo que tiene países vecinos como Brasil".

El funcionario indicó que las necesidades de financiamiento para el año próximo de la Argentina son de "22 mil millones de dólares" y "otros 22 mil millones" en concepto de "refinanciamiento". Afirmó que "tal vez" se busque "ir a los mercados en enero", aunque indicó que esa situación está en estudio.

En ese contexto, Caputo evaluó que "es un error enorme realmente" afirmar que existe algún "peligro" en la sustentabilidad de la deuda pública. Consideró que "para 2020", la relación entre deuda y PBI "va a terminar aproximadamente en 33 o 34 por ciento", lo que es "sustancialmente menor a cualquier otro país de América Latina".