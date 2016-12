Concientizar desde el respeto: El mensaje de Abel Pintos

"Tengo muchos amigos, niños y no tan niños, que cada día conviven con el autismo. Me es inevitable pensar que esta noche van a sufrir mucho con los fuegos artificiales, porque les hacen daño": así empieza el video que Abel Pintos grabó para estas fiestas.

“Con amor y respetando las decisiones de cada uno”, el cantante mostró una vez más su lado más humano, más cálido, más respetuoso y continúo su pedido, acercándonos y mostrándonos una realidad en la que muchas veces no pensamos: "Sus padres, sus familias y sus amigos, que sufrimos de verlos pasarla mal, queremos decirte, con amor y respetando las decisiones de cada uno, que si podés evitar el uso de fuegos artificiales y reemplazarlos con juegos de luces en casa, cosas que no estallen y no hagan esos ruidos terribles, mucha más gente de la que te imaginás no va a sufrir".

Si bien el pedido fue hecho para estas navidades, se hizo extensivo pensando también en los festejos de Año Nuevo. En la misma línea, Abel cerró: "Creo que en estas fiestas, más que nunca, no queremos sufrir, y más que nunca se trata de pensar en el otro".