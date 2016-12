El regalo navideño que no es lo que parece

¿Que es eso que ves en la foto? Ese objeto, que una madre de Nueva Orleans ha regalado a su hija por Navidad, ha enloquecido internet —según informa The Sun—. Y es que donde la señora veía un simple agarrador de tazas, el resto de la humanidad veía un juguete sexual.

Kerri Roberts pensó que había encontrado el regalo perfecto para su hija Shelby Donovan, de 18 años. Pero cuando la adolescente abrió el regalo, no tuvo la reacción que Kerri esperaba.

Cuando Shelby abrió el paquete, se irguió orgulloso un agarrador de color rosa brillante, muy útil para sostener su taza de acero inoxidable de la chica. Sin embargo, la primera impresión que tuvo la joven es que su madre le había regalado un consolador.

