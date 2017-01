Cuidado: Si vas a ir al río, tené en cuenta estas recomendaciones

Para hoy se estiman máximas que superarían ampliamente los 30° C y, tal como ocurre todos los fines de semana de verano, los ríos estarán colmados de gente. Sin embargo, si estás pensando en salir de casa, tené en cuenta estas recomendaciones.

Al respecto, Adrián Sánchez Rosado, jefe de la Policía Lacustre, explicó que en la provincia todos los ríos tienen la particularidad de ser de crecida repentina y de gran rapidez, por lo tanto son bastante peligrosos.

“El consejo que nosotros le damos a la gente es que consulte la meteorología porque el hecho de que estemos disfrutando el agua en este lugar con sol, no implica que no esté lloviendo en los cerros y que pueda venir una crecida repentina y tener consecuencias fatales como ya lo hubo años anteriores,” dijo.

Además, recordó la importancia de no asistir en estado de ebriedad. “El agua no se lleva con el alcohol, así que tuvimos ahogados por gente que consumió bebidas alcohólicas, esto disminuye los reflejos, la rapidez, conocemos el Síndrome de Superman que creen que van a hacer cosas en el agua que no se la hace sano mucho menos en ese estado. Esa es una de las recomendaciones que hacemos,” expresó a Somos Salta.

Finalmente, indicó que si bien los diques no revisten tanta peligrosidad debido a son más predecibles, lo cierto es que solo se permite la natación en natatorios donde hay guardavidas y mecanismos de seguridad. “En los diques, los suelos son irregulares, por tanto no se conoce la profundidad.”