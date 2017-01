¡Estas son las pelis más esperadas del 2017!

¡Qué año tuvo la pantalla grande! Muchos éxitos, películas taquilleras, decepciones, producciones costosas que no recaudaron nada, y producciones que son mejor no volver a ver. No obstante la gente de Fandango realizó una encuesta para ver qué películas son las más esperadas para el 2017, distinguiendo entre algunas categorías y recibiendo alguna que otra sorpresa.

¡Aquí está la lista de las películas que todos esperan por ver en las salas de cine!

Película Más Anticipada (De mayor a menor):

Star Wars: Episodio VIII

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast)

La Mujer Maravilla (Wonder Woman)

Spider-Man: De Regreso a Casa (Spider-Man: Homecoming)

La Liga de la Justicia (Justice League)

Rápido y Furioso 8 (The Fate of the Furious)

Cincuenta Sombras Más Oscuras (Fifty Shades Darker)

Logan

Mi Villano Favorito 3 (Despicable Me 3)

Thriller Más Anticipado:

Alien: Covenant

Stephen King’s It

Fragmentado (Split)

Get Out

La Cura Siniestra (A Cure for Wellness)

Comedia Más Anticipada:

Pitch Perfect 3

Baywatch

Snatched

Fist Fight

Battle of the Sexes