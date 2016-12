Caso Rosa: “Yo creo en la inocencia del padre”

En una entrevista con FM Cielo, el cura Juan Francisco, quien se encuentra a cargo del Instituto Juan Bautista, defendió a Agustín Rosa, acusado de abuso sexual, “yo creo en la inocencia del padre”, sentenció. Al mismo tiempo denunció que hay “un trasfondo” dentro del caso.

Francisco aseguró conocer a Rosa hace 12 años, cuando ingresó al instituto “gracias a Dios tuve la experiencia de conocerlo y de que me acompañe en mi formación. Tenemos un vínculo hermoso”, dijo al iniciar la entrevista radial.

A lo largo de varios minutos explicó detalladamente como conoció a Rosa y contó que pudo visitarlo en el penal de Villa las Rosas, donde se encuentra alojado por orden de la jueza Ada Zunino. “Él está bien de salud, dentro del parámetro, porque él es diabético y tiene problemas al corazón, lo vi animado, pero bueno, yo creo que también es para que nosotros no decaigamos”, señaló.

Cura Rosa

Lejos de mostrar imparcialidad, el padre Juan mostró su fidelidad a Rosa “nunca vi ese tipo de actitudes, es más tenía con todos nosotros una relación de hermanos, en enseñanza. En trato cotidiano siempre fue una relación de hermanos, por eso no entiendo, es más yo estuve más tiempo que estas personas que denuncian en el instituto”, sentenció.

Sin dudarlo dejó entrever que no cree en el testimonio de los denunciantes. “A Gyukovitz yo lo conozco, en Cafayate, yo soy de ahí, yo lo traje al instituto y por eso se me removió todo porque no entiendo porque estas acusaciones si yo lo conozco a él, no sé porque está reacción, sinceramente hasta el día de hoy, no puedo entender porque reaccionó de esta manera, por eso lo dejamos en manos de la justicia”, expresó.

“A Vanesa Zarsa la conozco como hermana, tuve un trato de hermana, pero sé cómo obra también, a ella sí la conozco cómo obra y bueno ya se verá lo que diga el juez. Sé que hay un trasfondo, que alguien está moviendo esto, pero cuando yo tenga la información seguramente la diré. En ningún otro lugar creo que la justicia se movió tan rápido. Hay alguien que está atrás de esto pero no sé si es político o eclesial”, sentenció.

Finalmente dijo que Rosa nunca se ocultó y siempre atendió a la prensa cuando se lo requirió.