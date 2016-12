¡Este es el mejor celular del 2016!

No se puede cerrar el año sin una última mirada Tecno, y para concluir el 2016, te enumeramos los cinco mejores celulares que salieron a la venta. ¿Tendrás alguno de estos?

A lo largo de este 2016, te estuvimos manteniendo al tanto de todas las novedades Tecno que fueron surgiendo semana tras semanas. No obstante, no podemos concluir el año sin una columna extraordinaria y especial sobre cuáles fueron los mejores celulares, los dispositivos móviles que quedaron bien posicionados y que, por sus características, sus usuarios los eligieron.

El sitio CNet realizó una lista sobre los celulares que mejor posición obtuvieron de entre todas las alternativas. Estos son los cinco mejores aparatos para comunicarse:

1°) Samsung Galaxy S7 Edge: El Samsung Galaxy S7 Edge es el mejor celular que Samsung ha fabricado y el mejor celular Android hasta el momento. Tiene el mismo excelente desempeño y cámara del Galaxy S7, pero su batería es de más larga duración y ofrece más funciones.

2°) OnePlus 3T: El OnePlus 3T ofrece un excelente desempeño y experiencia de alta gama por mucho menos que otros celulares con sus características. Además, su carga rápida Dash es la más rápida que hemos probado en un celular.

3°) Samsung Galaxy S7: El Samsung Galaxy S7 refina los atributos que tanto nos gustaron de su predecesor, recupera la resistencia al agua y la ranura para tarjeta microSD, al tiempo que incorpora una excelente cámara y batería de larga duración.

4°) Apple iPhone 7 Plus: A pesar de que el iPhone 7 Plus no tiene un conector de audífonos, es resistente al agua, ofrece un excelente desempeño y una cámara que todo fotógrafo podrá disfrutar sin muchos problemas.

5°) Google Pixel: El primer celular de Google (junto con el Pixel XL) ofrece una excelente combinación de hardware y software para traer una experiencia muy fluida y posiblemente la mejor cámara en un celular.