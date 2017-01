Las cajas de supermercados no entregarán más bolsas

A partir de hoy, rige la ordenanza que prohíbe la distribución de bolsas plásticas en las líneas de cajas. La medida alcanza solo a las grandes cadenas, no a los sectores minoristas. No se aplicará en los sectores de frutas, verduras y carnes.

- No se entregan más bolsas plásticas en super e hipermercados de Salta

El secretario de Ambiente de la Municipalidad, Federico Casas, explicó que a partir de hoy, 2 de enero de 2017, no se entregarán más bolsas plásticas en las líneas de cajas de todos los súper e hipermercados de la ciudad de Salta.

“Es una ordenanza que abarca a los lugares de mucha afluencia de público. No se aplica a los comercios minoristas. Y la justificación es que la mayor cantidad de bolsas que entraban a la ciudad, cerca de 2 millones mensuales, que era la estimación que tenemos, se daba principalmente en el área del súper y los hipermercados,” dijo a FM Profesional.

El funcionario destacó que con el trabajo de desaliento en su uso que se puso en marcha desde el año pasado, la gente tomó conciencia y ya acude a hacer las compras con algún elemento que le permite acarrear los productos hasta su domicilio.

“En los últimos días, incluso en épocas de fiestas, se observó una sustancial disminución en el uso de las bolsas. Ya la gente llevaba las bolsas, el carrito o su mochila, así que entendemos que están dadas las condiciones y ya hay una normativa que así lo exige,” indicó.

Además, Casas subrayó el diálogo que mantuvieron con todos los sectores involucrados en el tema y aseguró que la ordenanza no tendrá un impacto negativo en los fabricantes. “Los fabricantes de bolsas en Salta no tienen clientes a las grandes cadenas, ellos trabajan con los sectores minoristas, por lo tanto esta medida no los afecta directamente,” declaró.

Finalmente, cabe destacar que en los sectores de frutas y verduras y carnes en los que los productos se entregan en otro tipo de bolsas plásticas si continuarán entregándose.