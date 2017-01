El Dakar 2017, en cifras

La 39ª edición del rally Dakar, que se correrá del 2 al 14 de enero de 2017 entre Asunción y Buenos Aires, en cifras:

3: el número de capitales que se visitarán durante la carrera. La salida se tomará en Asunción (Paraguay), se descansará en La Paz (Bolivia) y la llegada está prevista en Buenos Aires (Argentina).

6: el número de etapas (de las 12 totales) que se disputarán a más de 3.000 m de altura.

8: los vehículos que correrán en la nueva categoría SVV, buggies ligeros limitados a una cilindrada inferior a los 1.000 cm3.

9: las mujeres que tomarán la salida.

12: el récord de títulos en el Dakar, en poder del vigente ganador en autos, Stéphane Peterhansel. El francés cuenta con seis éxitos en motos y otros tantos en coches.

13: el único dorsal que nunca se ha llevado. Una cuestión de superstición...

15: el número de títulos consecutivos del constructor austriaco KTM, en motos. La serie comenzó en 2001 y sigue vigente.

24: los muertos en el Dakar, desde el francés Patrick Dodin en su primera edición, en 1979, hasta el motorista polaco Michal Hernik en 2015.

29: los países visitados en las 39 ediciones, de los cuales tres europeos, 21 africanos y cinco sudamericanos. En 2017 se estrena Paraguay.

59: las nacionalidades representadas en esta edición.

