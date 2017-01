Una mujer embarazada resultó herida tras recibir una pedrada en su auto

Momentos de desesperación vivió anoche, tras la intensa tormenta, Julieta Navas, una vecina del barrio Complejo Arenales, en la zona sur de la ciudad, cuando intentaba volver a su domicilio en su vehículo.

En diálogo con InformateSalta, contó que volvía de Orán y al intentar pasar por Avenida Paraguay, por la cantidad de agua que se había juntado estaba todo cortado. Decidió circular por la calle Córdoba y fue ahí cuando un grupo de chicos, del barrio Ceferino, apedrearon su auto.

“Se empezaron a cruzar chicos, uno me quiso frenar y yo me asusté, aceleré, me fui para un costado porque empezaron a tirar piedras de atrás. Le pegaron al auto en la chapa y ya cuando estaba subiendo al puente justo lo vi al chico cuando me estaba tirando la piedra, me dio en mi ventanilla y traspasó la ventana y me dio en la cara,” dijo.

Por la herida recibida debió acudir a una clínica para su revisación. “Me fui dos cuadras más allá y me pasé a mi amiga que viajaba conmigo. Como estoy embarazada no pudieron hacerme nada, me tenía que ver si o si un profesional. Así que en la enfermería solamente me limpiaron, me curaron y me desinfectaron y me mandaron a la casa. Recién ahora me hicieron 15 puntos porque la herida llegaba hasta el hueso,” relató.

Afortunadamente, su bebé de tres meses de gestación se encuentra en buen estado. “Anoche cuando llegue a la clínica si tenía la panza dura y tenía un ataque de nervios, no podía parar de llorar y me empezó a doler los ovarios. Me dijeron que me tenía que tranquilizar, que tome agua con azúcar y que me acueste y me tranquilice porque le podía hacer mal al bebé, pero gracias a Dios está bien.”

Para prevenir a otras personas, Julieta publicó lo sucedido en el grupo de Facebook Alguien Sabe Salta?, y al leer los comentarios, una persona le comentó que lo que esos chicos buscaban era que los vehículos no pasen por el lugar para no levantar el agua y se inundarán más sus viviendas.

“Yo no sabía. Yo llamé a la policía, avisé y no sé si habrán ido. En la rotonda hubiesen cortado para que uno no doble, haga la rotonda y siga por otro lado. Pero uno al estar en el puente. A otros autos también los apedrearon pero por lo visto nadie salió herido,” manifestó.

Durante el diálogo con este medio, la damnificada dejó en claro en todo momento que su reacción de levantar la velocidad fue motivada por el miedo. “Me asusté, no quería quedarme en ese lugar, no sabía si me querían robar, no se entendía lo que querían. Si ellos querían que uno pase despacio, tendrían que haber estado un poco más adelante para que no pasemos.”

Finalmente, subrayó que afortunadamente, fue una desgracia con suerte. “El médico me dijo que me podrían haber reventado el ojo o podría haber perdido el conocimiento si me pegaban en la sien y a la velocidad podría haber caído al río o haber parado el auto y que me agarren ahí,” expresó.