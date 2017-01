Por equivocación, recibe mensajes de chicos que quieren “conocerla”

Una jovencita de 27 años recibe desde anoche equivocadamente mensajes de Whatsapp de diferentes hombres que buscan “conocerla.” Al parecer alguien publicó en una red social, sin querer, su número de teléfono celular.

En diálogo con InformateSalta, la mujer, quien prefirió reservar su identidad, contó que al menos 9 hombres le escribieron. “Los primeros los borre, dije se equivocaron, chau. Ahora ya cuando fueron tres mensajes durante la misma noche me empezó a llamar la atención, entonces les respondí que se equivocaron y los bloquie,” relató.

Esta mañana, al ver que no paraban de llegarle mensajes de personas que no conoce, decidió indagar un poco más en la cuestión. “Le pregunté a un chico de donde estaba sacando el teléfono y me dijo que yo lo había publicado en Facebook. Me puse como loca a ver mi configuración de cuenta, y tengo todo eso cifrado, nadie lo puede ver.”

Descubrió que desde la cuenta Itati Plaza Ceferino publicaron en un grupo de Facebook, por error, su número. “La busque a la chica, me fije en los grupos que interactúa y todos son grupos que se pasan los teléfonos y se mensajean. La quiero contactar y no le puedo mandar mensaje, solicitud de amistad, nada. No tengo como decirle que tipeo mal, diste mi teléfono y la estoy pasando mal por culpa de tu dedo moto,” contó.

La damnificada manifestó su preocupación por el perjuicio que puede ocasionar que alguien publique equivocadamente un teléfono. “A mí sin querer pusieron mal el teléfono, me están entrando a mí los mensajes de gente que no conozco, proponiéndome cosas que no quiero y así se maneja. Hay gente que agarra y que no agarra,” finalizó.

Cabe destacar que este caso presenta similares características al narrado días atrás por el usuario de Twitter @RamaAleixo, a quien confundían con un chico de nombre Kevin, que se viralizó en las redes sociales.