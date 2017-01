Apedrearon la vivienda de una vecina que los reprendió

Elsa Villalba, barría la vereda de su vivienda en la localidad de Embarcación, cuando se percató que un grupo de menores comenzaron a apedrearse a metros de distancia. “Empezaron a caer las piedras, les reclamé que dejen de tirar piedras y fue basta para que me insulten, se agarraban los genitales, me hacían señas,” contó a Canal 9.

Tras lo sucedido, su marido les reclamó la agresión y recibió un ladrillazo en una pierna. “De la esquina me gritaban, ya van a ver, le vamos a reventar todo el rancho. Nos metemos, queremos sentarnos a tomar la merienda cuando empezamos a sentir los reventones en mi casa de las pedradas que los chicos tiraban a mi casa. Eran como 30,” dijo.

En medio del ataque, el hombre sacó una escopeta e hizo un tiro al aire para que se dispersaran, tras lo cual radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría. “En la policía me recibieron la denuncia, pero son menores así que los van a citar a los padres para ver qué medidas que pueden tomar,” expresó la señora.

Según relató, no es la primera vez que esos chicos ocasionan problemas en la barriada, sino que se trata de un conflicto que lleva mucho tiempo y que los vecinos, por miedo a las represarías, no quieren no tomar cartas en el asunto.

“Pero no es vida esto, porque yo tengo que permitir que un mocoso de 13, 14 años me venga a armar la existencia cuando mis hijos no van a molestar a nadie,” concluyó Elsa.