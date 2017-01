Verano 2017: las películas que no te podés perder

*1. MOANA

La nueva apuesta de Disney se centra en la joven del título, Moana, quien a sus 16 años emprende una búsqueda a través del océano de una isla legendaria que implicará la salvación de su pueblo, con la compañía del semidiós Maui (voz deDwayne "The Rock" Johnson ). El film, uno que rinde tributo a los mejores exponentes del género de aventuras, cuenta con la dirección de Ron Clement y John Musker, responsables de clásicos de la animación como La sirenita y Aladino. Asimismo, Moana tiene una gran banda sonora cortesía del brillante Lin-Manuel Miranda (el hombre que irrumpió en la escena teatral con ese monstruo que fue Hamilton) y una de sus canciones, "How Far I'll Go", se encuentra nominada para los inminentes Globos de Oro.

"Moana es una joven indomable, una soñadora que tiene un vínculo extraordinario con el mar, es un personaje con el cual es imposible no identificarse" expresó Musker sobre el papel al cual le puso la voz la actriz hawaiana Auli'i Cravalho.

*2. LA LA LAND

La La Land se siente como un paso inevitable en la carrera del joven cineasta Damien Chazelle. A fin de cuentas, en su ópera prima - Guy and Madeline on a Park Bench - ya le rendía tributo al mundo del jazz, lo mismo que sucedería en la posterior Whiplash, aunque con menos candidez y más nervio y oscuridad. La La Land es el segundo musical de Chazelle y el más ambicioso. La película, ambientada en Los Ángeles como la tierra de las oportunidades, pone el foco en las figuras de Sebastian Wilder ( Ryan Gosling ), un músico de jazz que anhela triunfar, y en la de Mia Dolan ( Emma Stone ), una aspirante a actriz que lucha contra hostiles audiciones.



Sebastian y Mia se conocen, se enamoran y se acompañan en ese sinuoso trayecto hacia la concreción de las ambiciones. Con la impecable fotografía de Linus Sandgren y la celebrada banda sonora de Justin Hurwitz, La La Land se viene posicionando como la favorita para ganar el Oscar el próximo 26 de febrero.