Dakar, etapa 3: La exigencia, al límite por primera vez

Los pilotos del Rally Dakar 2017 ya están en plena competencia y hoy deberán enlazar San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy, publicó Infobae, mediante los 364 kilómetros de especial que deberán recorrer autos, motos, cuatriciclos y utv, a diferencia de los camiones, que sólo serán cronometrados durante 199 kilómetros.

A diferencia de las primeras dos etapas, la de hoy ofrecerá para los pilotos tramos en los que se los verá fuera de pista. "El primer test real en términos de resistencia impondrá también vigilancia y lucidez durante los cruces de ríos", anuncia la organización que, a su vez, aclaró que los camiones se verán eximidos de ese último ejercicio.

Piloto francés de Yamaha Xavier De Soultrait (AP)

En lo que a los pilotos argentinos respecta, el cordobés radicado en San Martín de los Andes Pablo Copetti es el más destacado con su liderazgo en la clasificación general de la categoría cuatriciclos.

La mejor actuación de Pablo fue en 2011 cuando llegó en el quinto lugar, un resultado que lo alienta a dejar atrás su última serie de abandonos. Quizá el experto preparador Oreste Berta que trabaja junto a Carlos Devesa en un desarrollo técnico para su cuatriciclo, pueda devolverlo a los primeros planos.

Pablo Copetti, líder del Rally Dakar 2017

"Todavía me cuesta pensar que no pude luchar por un lugar en el podio en el Dakar 2016, por la rotura de la curva de la salida del escape del lado del motor, que me impidió seguir en carrera. Venía de ganar la etapa sobre los hermanos Patronelli y otra vez me quedé con el sabor amargo del abandono, después de un año de trabajo", declaró sobre aquella experiencia.

Las motos fueron las primeras en largar, a las 6:30, mientras que los camiones partieron en última instancia, a las 11:30.