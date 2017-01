Denuncian a Uluncha Saravia por abuso de autoridad e incompatibilidad de funciones

Díaz cumple con su quinto período como delegado de ATE en la Cooperadora Asistencial. En diálogo con InformateSalta manifestó que desde que comenzó la nueva gestión en el organismo, no hay apertura al diálogo, tanto con los directivos como con los coordinadores.

El delegado gremial acusó que la Cooperadora se convirtió en un espacio para “hacer política” en lugar de cumplir con sus funciones sociales.

Recientemente Díaz presentó una denuncia contra el asesor general (ad honorem) de la Cooperadora, Carlos “Uluncha” Saravia, quien además se desempeña como asesor letrado de ATE.

“Hice una denuncia por abuso de autoridad y por incompatibilidad de funciones. Me insultó y me trató de extorsionador por pedir por los derechos de los trabajadores”, dijo.

Con respecto a los reclamos de los trabajadores, Díaz señaló que vienen luchando por distintos ítems como el presentismo, la antigüedad, elementos de trabajo y vestimenta, entre otros puntos. Además sostuvo que hay muchos trabajadores cuyos sueldos no superan los 3 mil pesos.

“Pedimos que se respecte la carrera administrativa de los compañeros y no ocupar cargo con gente política. Hay trabajadores que están hace 15 años a los que no se les respeta la antigüedad. En la gestión anterior había 260 trabajadores y ahora estamos llegando a 700, incorporen que no se incorpore más persona, agarraron la Cooperadora para usos políticos”, manifestó.