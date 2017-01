Desesperado pedido de una madre para salvar a su hijo adicto

Teresa Ortega atraviesa por un difícil momento por la grave adicción a las drogas que sufre uno de sus 6 hijos, un joven de 23 años quien por estas horas se encuentra en el garaje de una vivienda, casi sin fuerzas.

“Comenzó con la droga, dejó de trabajar, se desatendió de su hija. Ahora está en la calle. Yo necesito pedir que ayuden, no sé cómo hacer, fui a todo los medios, fui al hospital, a rehabilitación pero él no tiene voluntad, ya el no decide por su vida,” contó entre lágrimas a Canal 11.

Desesperada por la situación, la mujer tomó fotografías del lamentablemente estado en el que se encuentra el joven y salió una vez más a pedir ayuda. “Yo soy su mamá y día a día se me está yendo. Yo no puedo vivir así. Pusieron custodia policial para mí cuando no lo necesito tanto, necesito la vida de mi hijo, quiero que vuelva mi hijo,” dijo.

Si bien en otras ocasiones solicitó su ayuda e intento alejarse de las drogas, la abstinencia pudo más y escapó de un lugar donde estaba internado recuperándose. “El solo se tiró en el garaje porque no tiene aliento para nada. Quiero la vida de mi hijo y quiero decirlo a mis hijos y mi familia que también me ayuden. Me siento sola de que nadie me ayude,” expresó Teresa.