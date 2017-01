“En la Cooperadora no hay problemas sindicales”

Uno de los secretarios gremiales de ATE en la Cooperadora Asistencial, Eustaquio Díaz, presentó una denuncia en la que acusaba al doctor Carlos Uluncha Saravia por abuso de autoridad e incompatibilidad de funciones. Manifestó que Saravia se desempeña como asesor letrado de la Cooperadora y a la vez es abogado de ATE en San Martín.

Sin embargo, consultado por InformateSalta, Saravia aseguró: “No soy abogado de ATE en San Martín sino que por el conflicto que tienen me han pedido asesoramiento porque hay denuncias penales, no hay ninguna incompatibilidad. El problema es la ignorancia de Díaz”.

Con respecto a los supuestos problemas gremiales en la Cooperadora, Saravia explicó que, dado que los delegados gremiales de ATE son 4, para cualquier tipo de presentación, todos deben firmar en acuerdo junto con la aprobación del secretario general del gremio.

“Hay una práctica de Díaz de trabajar solo e incumplir con el esquema acordado. Cada presentación se tiene que hacer con la aprobación de los cuatros delegados y la firma del secretario general. En la Cooperadora está todo muy tranquilo, los trabajadores están conformes con la regularidad, pago se sueldos, reconocimiento de categoría”, manifestó Saravia.

Finalmente, “Uluncha” opinó que Díaz sólo quiere llamar la atención: “Yo sostengo que los delegados sindicales tienen que tener una capacitación para que no ocurran estas cosas. A Díaz lo respeto, pero le dije que hay que tener autoridad moral para hacer planteos”.