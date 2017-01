La mujer acusada de falsa kinesióloga se defiende ante la denuncia

Elina, fue denunciada por el Colegio de Fisioterapeutas, kinesiólogos y Terapistas Físicos por hacerse pasar por kinesióloga y utilizar el membrete de la Institución para obtener préstamos, que según lo denunciado debía devolver el Colegio.

Hoy, la mujer se comunicó con AM 840 y confirmó que vive en Pasaje Anta, pero desconoce todo lo denunciado. Aseguró que no tiene relación alguna con Alicia alias "la Colombiana" ni Gabriela, que mencionan los denunciantes y que si bien ella trabaja haciendo masajes en forma particular nunca pretendió hacerse pasar por Kkinesióloga y que no posee deuda alguna.

“Yo hago masajes todo lo que es particular, pero no soy ni kinesióloga ni fisioterapeuta, no tengo matrícula, nada, todavía” explicó.