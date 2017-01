Denuncia que un colectivo le dañó el auto y nadie se hace cargo

José señala que un colectivo de la línea 7 le rompió a él y otros conductores el espejo retrovisor, rayó los autos y no frenó. No obtuvo respuestas de la empresa y la policía no actúa porque “no hubo heridos”.

Un reclamo que no tiene respuestas. José es un salteño a quien un colectivo de la línea 7 le dañó a él y otros conductores sus autos, y no solo no paró, sino que desde la empresa no le dieron respuestas ante los reclamos de los damnificados.

En diálogo con FM Profesional, José señaló que el día 11 de noviembre, se encontraba en su auto a la altura de La Rioja y Florida, quien junto a otros conductores estaban esperando que el tránsito avanzara. Fue ahí cuando un colectivo de la línea 7 pasó por la misma esquina y rozó los vehículos dañándolos.

Según precisó el damnificado, el colectivo arrancó los espejos retrovisores y dañó la pintura de los rodados. No obstante, el chofer del transporte público no se detuvo, siguió su marcha y no paró pese al pedido de los conductores.

José comentó a la radio que “no lo pude seguir para pararlo y que me diera los papeles, para hacer la denuncia del seguro”. Sin embargo, cuando se acercó a la empresa para conseguir la información, “no me quisieron dar el número del interno ni el nombre del chofer”.

Ante esto, José llamó a la policía tratando de encontrar alguna ayuda, pero le comentaron que nada podían hacer desde la fuerza, dado que no hubo heridos ni lesionados. La misma respuesta obtuvo del 911. Más adelante logró que la policía consiguiera alguno de los datos de la empresa por intermediación de un fiscal, pero la policía no le permite acceder al informe.

“No voy a parar, voy a investigar esto, me molesta la actitud de esta persona, de cómo procede la justicia; si cruzabas la esquina, de la manera en que pasó, te mataba”, repudió José.