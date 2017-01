“No llores, querés a tu mamá, ahí la tenés muerta”

Ayer por la tarde, la sociedad salteña se vio nuevamente conmocionada por un femicidio ocurrido en el Penal de Villa Las Rosas. En ese caso, la víctima fue Andrea Neri de 19 años quién acudió a visitar a Gabriel Herrera, con quién mantenía una relación y tenía un hijo de 2 meses.

Quizás el final pudo ser evitado, numerosos testimonios comentaron que la joven había sido advertida de los antecedentes de Herrera, ya que en el 2006, el hombre había a ultimado a su pareja, Verónica Soledad Castro, en la cárcel de Metán también durante una visita. En este caso, la mujer había concurrido con sus dos hijos de 9 y 3 años además de su madre.

Hoy, Gabriel el hijo mayor de Herrera, ya un adulto dialogó con Canal 9 Salta y relató lo que pasaron ese trágico día, cómo transcurrió su vida desde ahí y cuál es su postura hoy.

“Me tocó muy de fondo lo que pasó, ahora en marzo se cumple 11 años de la muerte de mi madre, que murió casi de la misma manera que esta chica Andrea. Mi mamá, Verónica Soledad Castro murió por manos de mi papá en la cárcel de Metán en el 2006, la ahorcó. Vuelvo a revivir todo lo que me a paso todo el dolor que me dejó a mí, mi hermanito y a mi abuela. Comparto el dolor de la familia de Andrea” sostuvo.

No sólo se compadeció de lo que sucedió ayer con Andrea Neri, sino que también recordó lo sucedido ese trágico día. “Nos fuimos a dedo a Metán a la visita de mi padre y una vez que estamos, mi padre dijo que estaba con fiebre y dolor de cabeza. Mi madre lo acompañó a la celda para buscar una pastilla y nunca salió. Yo tenía 9 años y mi hermano 3 años” relató Gabriel.

El joven, además, expresó que en ese momento, cuando su abuela pidió por su mamá para ir a comer, Herrera le dijo “ya va a venir señora, ya va a salir”. Pero, ante la insistencia de su suegra terminó confesando: “Ya la maté a su hija”.

“Yo me acuerdo, lo tengo acá como si lo hubiese vivido hace media hora. Mi abuela lloraba y él se reía, se burlaba, pero no podíamos hacer nada. Me dijo no llores no seas maricón y la querés a tu mama, ahí la tenés muerta” dijo Gabriel.

Por último, Gabriel afirmó que él se había puesto en contacto por Facebook con Andrea Neri cuando ella publicó una foto con Herrera. “Le comenté a ella en varias oportunidades que se alejara de él porque es una persona enferma. Ella misma me contó que mi padre le dijo a ella en plena visita ´Estoy esperando que entre mi mujer y mis dos hijos´ por mi madre, mi hermanito y yo. Ella estaba sabiendo lo que era mi padre, una persona enferma”.