Dakar, etapa 4: Price paga el precio muy alto y después golpea por partida doble

En el punto de mira

Los pilotos se adentran ahora en una serie de cinco etapas por el altiplano boliviano, el segundo más alto del mundo después del Tíbet. Hará falta una rápida aclimatación a la altitud, con especiales que discurrirán entre los 3500 y los 4000 metros. Son unas cotas en las que no suelen verse dunas, pero ese ha sido precisamente el principal escollo para los pilotos en el día de hoy. Por último, un fin de etapa marcado por una navegación complicada después de nada más y nada menos que 400 kilómetros de especial.





Lo esencial

Día aciago para Toby Price. En cabeza durante la última parte de la especial, el australiano ha perdido el control de su KTM a más de 90 km/h y se ha fracturado el fémur de su pierna izquierda.

Se termina el Dakar para un vencedor de 2016 que podría acabar dejándole el trofeo a Joan Barreda, líder consolidado en la general tras una nueva etapa de conducción brillante que a punto ha estado de ganar pese a haber abierto pista. Por lo que respecta a los coches, Cyril Despres ha vivido una jornada de ensueño para alzarse con su primera victoria de etapa en esta categoría y propulsarse hasta lo más alto de la general.

El francés se ha visto beneficiado por los avatares de sus compañeros de equipo Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb y Carlos Sainz, este último al borde del abandono en estos momentos.

En quads, por último, Walter Nosiglia ha obtenido su primera victoria en el Dakar a domicilio con autoridad y buen hacer. En camiones, el defensor del título Gerard de Rooy (Iveco) se ha reencontrado con su golpe de volante y ha librado una apasionante batalla con Airat Mardeev (Kamaz), a quien se ha impuesto por la mínima, con 30 segundos de ventaja tras 416 km de especial. El holandés se hace así con su 31ª especial en el Dakar.

La actuación del día

Matthias Walkner no ha tirado la toalla en ningún momento frente a un Joan Barreda que se encuentra en el séptimo cielo desde hace un par de días. El austriaco ha logrado remontar ante su adversario español en los últimos kilómetros bolivianos para alzarse con su segunda victoria de etapa en el Dakar tras la que ya ganó en 2015. Tras dos abandonos, vuelve por sus fueros con madurez suficiente para conseguir un buen resultado en Buenos Aires.

Un duro revés

Un día después de que Nasser Al-Attiyah abandonara la carrera cuando estaba a punto de tomar las riendas de la general, la mala suerte se ha cebado con Carlos Sainz. Cuando le faltaban apenas 8 km por recorrer para recuperar un terreno crítico sobre sus principales rivales, el español ha sido víctima de una salida de la pista que le ha hecho aterrizar en un barranco. Se esfuman así las opciones del vencedor de la prueba en 2010 en la presente edición, y todo apunta a que podría firmar su quinto abandono consecutivo.

El dato

22 de los 37 quads inscritos están pilotados por sudamericanos, que se han embolsado las cuatro primeras etapas, concretamente el brasileño Marcelo Medeiros, los argentinos Pablo Copetti y Gastón González y el boliviano Walter Nosiglia. Nótese también que el líder de la general, Ignacio Casale, es chileno.

La reacción

Cyril Despres: "Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no me lo habría creído".