Femicidio en la cárcel: “Con un punzón le hincó en todo el cuello hasta que se desangró”

Juan, hermano de Andrea Neri, contó detalles de lo sucedido, además confesó no creer en la justicia. Hasta el momento no recibieron asistencia psicológica.

Horror. Juan, el hermano de Andrea Neri, asesinada en el penal de Villa las Rosas por quien era su pareja y padre de su hijo de dos meses, Gabriel Herrera, ayer pasado el mediodía explicó en Canal 9 Salta que: “El médico forense nos dijo que con un punzón le hincó en todo el cuello hasta que se desangró, también le lastimó el rostro”, declaró entre sollozos.

“Fue muy fuerte lo que pasó con mi hermana, dejó a mi sobrino sin madre”, declaró. “El bebé está bien, pero le va a hacer falta el amor de la madre, con mi familia lo vamos a sacar adelante”, agregó.

Gabriel Herrera, femicida.

Quebrado por el dolor denunció que el lugar donde ocurrió el brutal femicidio no había seguridad. “En el área donde ella estaba no había guardia, el mismo director me dijo que en esa parte no había guardia, por eso no la pudieron asistir rápido”.

Asegurando no creer en la justicia tras lo sucedido expresó: “No tenemos asistencia psicológica, nadie del gobierno se comunicó con nosotros, ni siquiera nos llamaron para informarnos lo que había pasado. Tengo una prima que trabaja en el Servicio Penitenciario, ella le avisó a su papá y mi tío le avisó a mi papá, así fue como supimos lo que pasó”, finalizó por Canal 9 Salta.