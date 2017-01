El diputado nacional Javier David opinó que bajar la edad de imputabilidad es una medida que no resuelve el problema y que se debe avanzar pero en un régimen particular, diferente al que se aplica a los adultos.

A partir de la ley que pretende impulsar el Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional y uno de los encargados de tratarla en el Congreso Nacional, Javier David, brindó su opinión.

“Creo que simplemente bajar la edad de imputabilidad a los chicos de 14 años, es una medida que no resuelve el problema y tampoco me parece razonable. Los menores entre 14 y 18 años deben tener un régimen penal especial. Hay que avanzar hacia la imputabilidad de los mismos, pero en un régimen particular que no sea exactamente el mismo que se le aplique a los adultos,” dijo.

En este sentido, consideró que se debe dar un serio debate, debido a que “lo largo de la historia Argentina ha quedado demostrado que cuando se toman reacciones espasmódicas en materia de reformas judiciales y de seguridad, en definitiva no se logran los objetivos.”

Desde su perspectiva, lo que se debe hacer es un régimen que tenga que ver con la realidad de los menores en la época que vivimos, pero también teniendo en cuenta que no es posible que en los menores de 14, 15, 16 años pueda aplicarse el Código Penal tal cual se lo aplica a los adultos. “Me parece que por ahí va la discusión,” subrayó.