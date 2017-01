Frente Renovador: los cambios en subsidios del PAMI son una "vergüenza"

El economista cuestionó los nuevos criterios que se fijaron en el organismo para la cobertura al 100 por ciento de los medicamentos, que excluyen a quienes posean prepaga, autos de menos de 10 años, más de un inmueble y cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos.

Carlos Regazzoni: "No podemos darle un beneficio social a una persona que veranea en Punta del Este"

"Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó", criticó.

Pignanelli también cuestionó la medida porque, detalló, "el PAMI tiene excedente financiero" y es "acreedor en más de 1000 millones de dólares del Estado".

"El PAMI hace años que le viene prestando al Tesoro Nacional dinero, inclusive en estos momentos también y después no tenemos dinero para pagar a las farmacias. No puede ser una excusa decir que no es transparente el sistema, la gente no puede quedarse sin medicamentos", amplió el asesor económico de Sergio Massa.