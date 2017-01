Tips para realizar una exitosa entrevista de trabajo

¿Qué sabes de nuestra empresa?

En primer lugar siempre tener información acerca del lugar de trabajo, es importante. Antes de ir a una entrevista, investiga un poco sobre la empresa y destaca sus cualidades. Los reclutadores quieren saber si solo te interesa el sueldo o si realmente estás dispuesto a ponerte la camiseta.

¿Qué te gusta de empresa actual? o ¿Porque dejaste tu trabajo anterior?

Si sigues empleado quieren saber qué es lo que te haría dejar ese trabajo; y si ya lo has dejado y te han despedido, lo mejor es ser lo más honesto posible. Siempre evitar es hablar mal de tu ex jefe, tus ex compañeros o tu empresa anterior. Bien puedes enfocarte en el lado positivo de cambiar de empresa como: encontrar mejores oportunidades laborales o de crecimiento en tu área.

¿Qué puedes decirnos sobre ti?

Esta pregunta evalúa tu capacidad de respuesta, por lo que los primeros segundos son básicos para que te vendas como el mejor candidato. Menciona en dónde te titulaste, tus logros académicos y laborales, tus metas y tus pasatiempos favoritos.

¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajo?

Con este interrogante quieren saber si eres una persona conflictiva e inestable. Lo mejor es que si te has dedicado a proyectos personales, lo comuniques a tus entrevistadores

¿Cuál es el mayor error que cometiste en tu trabajo anterior?

Esta respuesta los llevará a concluir si eres una persona capaz de reconocer tus errores y de qué manera los afrontas y resuelves. Sé honesto y no olvides mencionar qué hiciste para enmendarlo.

¿Cuáles son tus cualidades mas importantes?

Dependiendo del tipo de empleo esta pregunta puede presentarse para medir tu autoestima; eres una persona que reconoce lo bueno que hay en ella o no, tienes amor propio o no te sientes capaz de nada.

¿Qué opinas de tus jefes anteriores?

Busca siempre una respuesta políticamente correcta, no todo va a ser perfección, pero puedes destacar lo que aprendiste con tus jefes anteriores.

¿Prefieres el trabajo individual o en equipo?

En la actualidad se valora mucho más a alguien que sepa trabajar en equipo. Recuerda mencionar qué es lo que puedes aportar tanto individual como grupalmente al momento de trabajar.

¿Conoces a alguien de esta empresa?

Lo más recomendable es decir la verdad al respecto. Si conoces a alguien, mejor dilo desde el principio; y si esa persona pasó tu CV también menciónalo, si esta pregunta surge en la entrevista.

¿Qué crees que puedes aportar a esta organización?

Destaca tus fortalezas y conocimientos respecto al puesto que la compañía te ofrece. No se trata de exagerar, pero si eres un experto en cierta tarea viene muy bien que lo menciones.

¿Cuáles son tus expectativas salariales?

Puedes basar tu respuesta en una investigación que hagas de los salarios actuales en el área en la que aplicas o bien puedes mencionar que quieres ganar lo justo pero que te gustaría saber de cuánto se está hablando. Siempre muéstrate abierto a negociar.