“Era la primera vez que veníamos al río”

Una de las hermanas de los jóvenes que fallecieron ahogados ayer en el río Arenales, Cintia Saiquita, relató el fatídico momento. “Estábamos todos, hacía calor y venimos de paseo. Estábamos todos en la orilla, nos descuidamos un poco y se los llevó el río,” dijo.

Además, indicó que fue el joven de 15 años quien se arrojó primero al espejo de agua y fue arrastrado, su hermana de 19 años al ver la situación, intentó salvarlo y fue arrastrada junto con él. Otra integrante de la familia, pudo ser rescatada con la rama de un árbol.

La familia no era asidua del lugar y era la primera vez que decidían pasar un momento allí. “Es la primera vez que venimos, no sabía qué nos iba a pasar, no sabíamos que era así,” manifestó ante las cámaras de Canal 9.

Finalmente, desmintió que su madre haya estado presente en ese momento. “Mi mamá no estaba acá, eso no es verdad, ella llegó después,” expresó Cintia, tirando por tierra la versión de que la señora haya intentado arrojarse a salvar a sus hijos también.