Un reconocido diario de España reveló quién ganará el premio "The Best" de la FIFA

El buen rendimiento del luso a lo largo del año lo posiciona como un firme candidato a quedarse con el trofeo, por sobre Lionel Messi y Antoine Griezmann. Sin embargo, la votación continúa siendo secreta hasta el 9 de enero.

Por otra parte, el medio español también informó que el entrenador francés no ganará el "The Best" al Mejor Entrenador del 2016. Zinedine Zidane está nominado junto al portugués Fernando Santos y al italiano Claudio Ranieri.

Lo mismo ocurrió cuando el astro del Real Madrid obtuvo el premio de la revista France Football: "A las 20.00 horas, la revista francesa France Football anunciará que Cristiano es el vencedor del Balón de Oro 2016, su cuarto trofeo.", confirmaba el periódico español.