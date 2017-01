Pasajeros molestos por vuelos cancelados y sin aire acondicionado

Según un informe brindado por FM Cielo desde el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, al malestar de llegar y darse con la noticia de que los vuelos a Buenos Aires están cancelados, se suman las quejas por el calor que hace dentro del edificio, debido a que los aires acondicionados no están funcionando.





Si bien se trata de uno de los aeropuertos más concurridos y modernos de la Argentina, por estos momentos, resulta poco agradable esperar respuestas por partes de empresas que hasta que no reciban un comunicado del gremio que protesta en Buenos Aires, no podrán dar una solución inmediata a quienes quedaron varados. Encima de todo, las altas temperaturas no colaboran.

Los destinos que no sean Buenos Aires, o aquellos que no deban hacer escala en esa provincia, se encuentran saliendo con normalidad. De los consultados, la mayoría cuyo avión no saldría durante la jornada de hoy, son pasajeros que esperaban poder viajar a la provincia de Neuquén. Al parecer, las empresas les brindarán hospedaje en un hotel esta noche y los vuelos comenzarían a salir nuevamente mañana.