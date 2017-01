El Santo comenzó la concentración

Juventud comenzó la semana de concentración en un hotel. Los entrenamientos serán de doble turno y habrá un amistoso con San Martín de Tucumán, el próximo jueves en Perico.

Salvador Ragusa, espera la llegada de Cristian Taborda, refuerzo que pidió el entrenador para la segunda etapa del torneo Federal “A”. El delantero se debería sumar en estos días a la pretemporada, que viene realizando el equipo desde la semana pasada. Pablo Garnier realizo su primer día de entrenamiento.





El experimentado volante pudo firmar su contrato con el Santo, el fin de semana pasada. Después de idas y vueltas, el ex jugador de Altos Hornos Zapla, se convirtió en jugador de Juventud. Aunque todavía falta más de un mes para que comience el campeonato. Garnier seria camiseta puesta para el equipo titular.

Lista de Concentrados

Pablo Lencina y Juan Mulieri (arqueros); C. Albornoz, J.P. Cárdenas, Fara C., P. Gimenez, R. Gorostegui, R. Herrera y J. Peirone (defensores); T. Assenatto, C. Avalos, D. Gimenez, R. Gómez, P. Garnier, L. Díaz, H. López, C. Medina, C. More y M. Navarro (volantes); G. Balvorin, G. Ibañez, Gabriel Tello, Lucas Pintos y M. Litre (delanteros).