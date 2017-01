Empleados del San Bernardo denuncian persecución por parte de la gerencia

Claudia Echenique, delegada de ATE, contó que esta mañana debieron suspender una asamblea por falta de participantes. “Está a la vista que no quieren ser vistos por temor,” dijo a InformateSalta.

Esta mañana, trabajadores del Hospital San Bernardo convocaron a una asamblea en busca de tratar diversas problemáticas que los aquejan, sin embargo, la misma debió ser suspendida por falta de participantes.

Ante ello, en diálogo con InformateSalta, una de las delegadas de ATE, Claudia Echenique, explicó que tan solo 10 personas se acercaron hasta las puertas del nosocomio y que el resto no lo hizo “por miedo.”

“Realmente ahí se estaba viendo la persecución que hay con el personal que no está a favor del gerente. Hablé con una de las chicas y dice que no la dejan salir, que a veces no tienen tiempo para desayunar o para ir al baño,” contó a este medio.

Desde su perspectiva, “está a la vista que tienen temor a salir, a ser vistos y a exponerse,” sobre todo el personal del sector administrativo, que es el que más sufre la persecución por parte del doctor Ramón Albeza.

Por otra parte, denunció que en Servicios Generales, tomaron gente pese al memorándum enviado por el Ministro de Salud, Roque Mascarelo. “Está entrando mucho personal, y los acomodos de siempre,” disparó.

Finalmente, Echenique adelantó que durante la reunión prevista para esta mañana, buscaba pedir que no se pongan tantas jefaturas en su sector y exigir la entrega de ropa a todos los empleados del hospital, entre otros ítems que necesitan resolver otros servicios.